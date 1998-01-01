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وزيرة سلاح الجو الأمريكية تؤكد استقالتها

السبت 09 مارس 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة سلاح الجو الأمريكية تؤكد استقالتها


واشنطن / وكالات /

أكدت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، هيذر ويلسون، الجمعة، أنها أبلغت الرئيس دونالد ترامب عزمها على الاستقالة من منصبها.

وكتبت ويلسون في تغريدة على صفحتها في تويتر: "اليوم أبلغت الرئيس أنني سأستقيل من منصبي كوزيرة للقوات الجوية، كي أترأس جامعة تكساس في مدينة إلباسو". وأضافت: "لقد تشرفت بالخدمة جنبا إلى جنب مع طيارينا. وأنا أفتخر بالتقدم الذي حققناه كي تستعيد لقوات الجوية الأمريكية جاهزيتها وقوتها الفتاكة".

فيما نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه أن ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لمنصب وزير الدفاع القادم، قررت الاستقالة من منصبها. وذكر المسؤول أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.

وأفاد المصدر نفسه بأن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.

وجاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح تعتمد عليه الولايات المتحدة في حملاتها في سوريا وأفغانستان.

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