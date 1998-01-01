المانيا ترفض ادراج "حزب الله" في قائمة الإرهاب

بيروت / وكالات /

أعلن وزير الشؤون الخارجية الألماني، نيلز انين، الجمعة، عن رفض بلاده إدراج "حزب الله" المدعومة من إيران في قائمة "الإرهاب" مثلما فعلت بريطانيا. بحسب مجلة "دير شبيغل".

وأعلنت بريطانيا الشهر الماضي انها حظرت نشاط تنظيم حزب الله اللبناني على اراضيها، بما يشمل جناحه السياسي وتم تعريفه "تنظيمًا إرهابيًا" وذلك بسبب مشاركتها في الحرب الأهلية في سوريا. وقال انين إن "المنظمة لا تزال مكونًا أساسيًا في المجتمع اللبناني وإن الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحها العسكري في قائمة الإرهاب في عام 2013". مشيرًا الى انه من شأن هذا القرار أن يزيد التوتر مع كل من السعودية والولايات المتحدة.

وتضغط السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل على الدول الحليفة لها لفرض حظر كامل على حزب الله. وأضاف انين بعد زيارته إلى لبنان ان ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان وان قرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على موقف ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي.

ورفض انين الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لبلاده والتي قالت فيها إنها لا تفعل شيئًا يذكر لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة وقال إن "السياسة الخارجية لبرلين ستبقى معنية بالتوصل لحلول سياسية حتى لأصعب المواقف".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في خطاب له في مناسبة "الذكرى الثلاثين لتأسيس هيئة دعم المقاومة" إن "دولًا أخرى قد تحذو حذو بريطانيا، وإنهم عندما يضعوننا على لوائح الارهاب، فذلك لأننا هزمناهم وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم".