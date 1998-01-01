  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع درجات الحرارة

السبت 09 مارس 2019 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأكثر قراءة اليوم

وفاة مليونير "الألماس" الاسرائيلي أثناء عملية لتكبير عضوه التناسلي!

قناة عبرية تكشف: "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

تعويل إسرائيلي على دور مصري وأردني لمنع تفجر الأوضاع

والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

اعتقال فلسطينيين والاحتلال يشتبه بوجود حدث أمني شمال القطاع

غرينبلات سيدعم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشأن اقتطاعها اموال المقاصة

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

الأخبار الرئيسية

تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و48 اصابة بينها مسعفين وصحفيين شرق قطاع غزة

حلس

مجهولون يطلقون النار على مركبة حلس وفتح تحذر والداخلية تعقب

الوفد المصري

الوفد المصري يغادر قطاع غزة وحراك دبلوماسي مكثف الأسبوع المقبل