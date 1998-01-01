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تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

السبت 09 مارس 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد


القدس المحتلة / سما /

قالت القناة الثانية الإسرائيلية أنّ إسرائيل مستعدة لتمويل خطة الأمم المتحدة لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة بقيمة 300 مليون دولار، وأن حماس غير معنية بالتصعيد وتريد استمرار الهدنة كما تم الاتفاق عليها في البداية، وتسعى للتوصل إلى حزمة اقتصادية تهدف لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة إضافة إلى توفير فرص عمل.

وذكرت  القناة الثانية  في تقرير لها إن تنفيذ الخطة يتطلب الهدوء ووقف التوتر على الحدود، وإن إسرائيل تقبل بإشراف الأمم المتحدة على دخول الأموال إلى قطاع غزة حال الوصول إلى تهدئة.

وأشارت إلى أنّ قادة الجيش الإسرائيلي اجتمعوا مع الوفد المصري الذي يضم كبار ضباط المخابرات المصرية لبحث طرق تضمن عدم تصاعد التوتر على حدود غزة والتوصل الى اتفاق.

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