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غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة

السبت 09 مارس 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة


غزة / سما /

شنت طائرات إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، غارات جوية على عدة أهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت  طائرة حربية بصاروخين على الأقل موقع البحرية التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة، ما أدى لحدوث أضرار كبيرة.

كما قصفت طائرة حربية موقع الجعبري شرق مدينة غزة بصاروخ واحد ما أدى لحدوث أضرار كبيرة في المكان.

وفي وقت لاحق قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية محيط الميناء الجديدة غرب خانيونس، قبل أن تقصف طائرت حربية المنطقة بصاروخين.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة في منطقة مجمع مستوطنات أشكول.

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