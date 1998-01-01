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ابو زايدة: اطلاق النار على سيارة حلس عمل جبان ومدان

الجمعة 08 مارس 2019 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو زايدة: اطلاق النار على سيارة حلس عمل جبان ومدان


غزة / سما /

قال سفيان ابو زايدة، مساء اليوم الجمعة، إن  اطلاق النار على سيارة احمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو عمل الجبان والمدان اي كانت الجهة التي تقف خلفه.

وأضاف في تصريح صحفي:  ان الشخص او الجهة التي اقدمت على هذا العمل لا تريد الخير  للشعب الفلسطيني و قضيتة الوطنية.

وأوضح ابو زايدة، أن هذا الاسلوب الرخيص تم استخدامه ضدي شخصيا عندما اطلق النار على سيارتي في رام الله قبل خمس سنوات وحتى الان لم يتم اكتشاف الجبناء الذين اقدموا على هذا العمل.

وأردف: كذلك تم اطلاق النار مرتين على سيارة النائب ماجد ابو شمالة و النائب حسن خريشة و النائب حسام خضر  وغيرهم.

#سفيان ابو زايدة #فتح #اطلاق نار #احمد حلس #قطاع غزة #غزة

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