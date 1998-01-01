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قناة عبرية: لهذا السبب رفعت حماس مستوى التفجيرات على حدود غزة

الجمعة 08 مارس 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: لهذا السبب رفعت حماس مستوى التفجيرات على حدود غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة "12" العبرية، أن حركة حماس في قطاع غزة، قامت مؤخرًا بتفعيل جديد لنشاطات وحدات الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة، لافتة  إلى أن مستوى التفجيرات قد ارتفع في الأسبوعين الماضيين.

وقالت القناة العبرية، إن العبوات التي تستخدمها حركة حماس يتم إنتاج معظمها من قبل نشطاء في معامل ميدانية.

وأشارت القناة،  إلى أن الغرض الأساسي من وحدات الإزعاج والإرباك "مضايقة الجنود وسكان غلاف غزة، إنهم يحرقون إطارات السيارات ويشعلون الألعاب النارية ويضيئون الليزر إلى أهداف مختلفة".

وبحسب القناة 12 العبرية: "الهدف الأكبر للنشاطات إلقاء العبوات المتفجرة بالإضافة إلى ذلك تعمل الوحدات على إلقاء قنابل صوتية بهدف توليد ضجيج كبير وتخويف المستوطنين، واستغلالهم في الضغط على الحكومة من أجل القبول بشروط حماس لعودة الهدوء".

#حماس #الارباك الليلي #اسرائيل #مستوطنات الغلاف

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