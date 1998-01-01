يديعوت: تهديدات نتنياهو ضد حماس بغزة هراء ولا يستطيع فعل شيء

القدس المحتلة / سما /

اعتبرت صحيفة "يديعوت آحرنوت العبرية"، اليوم الجمعة، أن التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضد حركة حماس بغزة، "خطاب انتخابي فارغ المضمون".

وقال "ناحوم بارنيع" الكاتب في "يديعوت" إن "نتنياهو صعد أمس على تلة صغيرة من الرمال في محيط غزة، وبمساعدة من حراس الأمن وصل إلى القمة، وتحدث بأنه يعلم أن حماس جددت اعتداءاتها في الأيام الأخيرة، وعليها أن تفهم أن أي عدوان سيقابل بردٍ مزدوجٍ من إسرائيل".

وأشار يارنيع إلى أنه "ليست هناك حاجة لتهديد حماس كي تفهم إسرائيل"، مضيفا أنها "تفهم إسرائيل تماما، ونتنياهو لا يستطيع فعل شيء".