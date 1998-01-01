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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة

الجمعة 08 مارس 2019 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة


غزة / سما/

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة تحت عنوان "المسيرات خيارنا"، مؤكدة على تمسكها بالمسيرات وفاءً لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى.

وقالت الهيئة في بيانها الختامي، "إن ما يواجهه شعبنا من تحديات ومؤامرات وهجمة صهيونية متواصلة تقتضي منا جميعاً حشد كل الطاقات الكامنة والشروع الفوري بإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، وفي هذا السياق نوجه التحية للجهود المصرية المتواصلة من أجل إنهاء معاناة شعبنا، وجهودها من أجل استئناف مسار المصالحة.

كما دعت الهيئة جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده للاستعداد لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، الذي شكل نقطة انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.

#غزة #قطاع غزة #مسيرات العودة #الهيئة الوطنية

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