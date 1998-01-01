مجهولون يطلقون النار على مركبة حلس وفتح تحذر والداخلية تعقب

غزة / سما /

أطلق مجهولون النار، مساء اليوم الجمعة، تجاه سيارة أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أثناء توجهه للمشاركة في فعالية وسط قطاع غزة.

وقال إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريحات صحفية ، إن سيارة اعترضت طريق حلس وأطلقت النار تجاه السيارة دون إصابته أو أي من مرافقيه.

ولفت نصر، إلى أنه يجري التحقق فيما جرى من قبل قيادة الحركة والجهة التي تقف خلف إطلاق النار وأسبابه.

وفي تعقيبها على الحادثة، قالت حركة فتح إن اطلاق النار على مركبة حلس هو عمل اجرامي جبان، ولا يقف وراءه الا العملاء والمندسون. وفق قولها.

وحمل منير الجاغوب مدير المكتب الاعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم في الحركة، حركة حماس المسؤولية عن هذا العمل بصفتها قوة الامر الواقع التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة بالقطاع.

وحذرت فتح من المساس بقياداتها وكوادرها، مستطردة " ذلك ستكون له عواقب وخيمة تسم السلم الاهلي والعلاقات الداخلية برمتها.

في معرض ردها، قالت وزارة الداخلية بغزة، إن الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرّض سيارة القيادي في حركة فتح أحمد حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، وبحسب التحقيقات الأولية فقد أصيبت مقدمة السيارة بطلق ناري واحد دون وقوع إصابات.

وأكد اياد البزم الناطق باسم وزراة الداخلية أنه تم فتح تحقيق في الحادث؛ لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.