والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

غزة / سما /

وجهت والدة الشهيد والأسير أم عاصف البرغوثي ، اليوم الجمعة، رسالة للمتظاهرين في جمعة المرأة الفلسطينية شرق قطاع غزة.

وقالت والدة الشهيد، إن المرأة الفلسطينية كشجر الزيتون أصلها ثابت في جذور هذه الأرض المباركة،

وأضافت: أهل غزة هم من زرع فينا وفي اجيالنا أنه لا أحد عاجز عن التضحيات ولا عذر لأحد مريضا كان او كبيرا او صغيرا.

وتابعت: سلكنا الدرب ونحن نعلم حجم التحديات لكن في سبيل هذا الطريق يهون كل شيء.

وبعثت والدة الاسير والشهيد البرغوثي تحيتها وتمنت أن تكون مسيرات العودة في المرات القادمة داخل يافا وحيفا وصفد