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رضوان: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيراتنا

الجمعة 08 مارس 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رضوان: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيراتنا


غزة / سما/

أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن توقف مسيرات العودة وكسر الحصار وجرائمه لن ترهب الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريح  صحفي، أن مسيرات العودة مستمرة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها، محذراً الاحتلال من استهداف المدنيين ومغبة استمراره في عدوانه ضد المسجد الأقصى.

وأوضح رضوان أن  المطلوب تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية عما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معربا عن إدانته لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، داعياً إلى وقف الهرولة والتطبيع معه.

وتوجه بالتحية للمرأة الفلسطينية في الجمعة الـ50 لمسيرات العودة والتي حملة عنوان جمعة "المرأة الفلسطينية"، قائلاً: هي أخت المرجلة وأم الشهيد وأخت المعتقل وزوجة الجريح وهي شقيقة الرجال في الجهاد والمقاومة.

ودعا رضوان، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في المليونية الحاشدة يوم 30 مارس/آذار الجاري، مع دخول مسيرات العودة عامها الثاني.

ووجه القيادي في حماس التحبة إلى الشهداء والجرحى والأسرى في الذكرى الـ16 لاغتيال القيادي في حركة حماس إبراهيم المقادمة، وكذلك إلى أهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، داعياً إلى شد الرحال للمسجد الأقصى ورفض قرارات الاحتلال بإبعاد الأئمة والحراس والمرابطين الأقصى.

#حماس #حدود غزة #مسيرات العودة

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