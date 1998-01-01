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غرينبلات سيدعم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشأن اقتطاعها اموال المقاصة

الجمعة 08 مارس 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات سيدعم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشأن اقتطاعها اموال المقاصة


غزة / سما/

قالت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيعلن دعم الولايات المتحدة للقانون الإسرائيلي الذي أقر مؤخرًا ودخل حيّز التنفيذ، حول خصم أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تدفع لمنفذي العمليات وعوائلهم.

ووفقا للقناة العبرية، فإن غرينبلات سيشارك في جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وكذلك للفلسطينيين بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد القرار الإسرائيلي. مشيرةً إلى أن دولة الكويت هي من طلبت الجلسة لبحث القضية.

ولفتت القناة، إلى أن غرينبلات سيدعم موقف إسرائيل، لافتةً إلى أن دولًا أوروبية ستدعم القانون أيضًا.

وأوضحت القناة الثانية العبرية، أن الولايات المتحدة ودولًا أوروبية ستدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز الخلاف من خلال استلام الأموال المتبقية من أموال الضرائب.

#جيسون غرينبلات #الامم المتحدة #مجلس الامن #اموال المقاصة #السلطة #اسرائيل

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