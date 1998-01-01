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إصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

الجمعة 08 مارس 2019 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، لكنهم عولجوا ميدانيا.

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