القناة 13 العبرية تكشف "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

غزة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن رسالة بعثتها اسرائيل الى حركة حماس بغزة عبر الوسيط المصري.

وقالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر فلسطينية إن مفاد الرسالة التي نقلتها مصر أنه "إذا توجهت حماس إلى التصعيد، فسوف يرد الجيش الإسرائيلي بكثافة، بل وسيشرع بعملية عسكرية واسعة في غزة، رغم أن هذه فترة انتخابات."

يشار إلى أن وفدا رفيع المستوى من جهاز المخابرات المصرية العامة، يجري تحركات مكوكية بين قطاع غزة و"إسرائيل" من أجل إلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

ووصل الوفد المصري، غزة مجددا ظهر أمس الخميس عبر معبر بيت حانون "ايرز"؛ لاستكمال اللقاءات مع قيادة حماس.

وكان الوفد المصري قد عقد اجتماعا مع قيادة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يغادر في ذات اليوم، متجها إلى إسرائيل.

في سياق متصل، كشفت قناة "كان" العبرية، مساء أمس، عن تطورات الاتصالات الجارية من أجل التوصل لتهدئة بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وبحسب "كان" العبرية، إن "إسرائيل تحاول التوصل إلى تفاهمات مع حماس بوساطة من مصر لتهدئة الحدود، وحتى الآن هذه الاتصالات التي تعتمد على عدة جهات أمنية، لم يكتب لها النجاح".