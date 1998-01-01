  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور.. 10 اصابات بينها خطيرة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 08 مارس 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. 10 اصابات بينها خطيرة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

 أصيب 10 مواطنين برصاص الاحتلال بينها خطيرة، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة بغزة،  اصابة 10 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الجمعة ال 50 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأضافت الصحة: أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت النقطة الطبية شرق البريج بقنابل الغاز واصابة الطاقم الصحي العامل فيها بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية، أن شابا أصيب بجروح خطيرة، وطفل أصيب بقنبلة غاز بالفم ومسعف من الإغاثة الطبية بقنبلة غاز بالوجه شرق خانيونس، فيما إصيب شاب بعيار ناري وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق البريج شرق مدينة غزة.

و بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، مساء اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ50 تحت شعار "المرأة الفلسطينية".

وأفادت مصادر محلية، بدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة " المرأة الفلسطينية".

وأضافت المصادر، أن الشبان الفلسطينيين اطلقوا البالونات الحارقة من مخيم العودة شرق البريج تجاه مستوطنات الغلاف.

واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرات العودة في جمعة "المراة الفلسطينية".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المرأة الفلسطينية" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

يتبع......

#مسيرات العودة #قطاع غزة #غزة #حدود غزة #الاحتلال #اصابات #الهيئة الوطنية #مخيمات العودة
2
3
6
7
5
11
22
33
44

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف عن تطورات التفاهمات الجارية بين حماس واسرائيل للتوصل إلى التهدئة

وفاة مليونير "الألماس" الاسرائيلي أثناء عملية لتكبير عضوه التناسلي!

صور.. إطلاق نار من غزة على موقع للجيش الاسرائيلي والاحتلال يرد بالقصف

أبو درينة: لن نستلم الأموال منقوصة ونواجه تحديات كبيرة وصعبة

تعويل إسرائيلي على دور مصري وأردني لمنع تفجر الأوضاع

نتنياهو من الغلاف: اي هجوم من حماس سيتبعه رد مضاعف ومتكرر

بالصور.. اصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس

الأخبار الرئيسية

مصر واسرائيل وحماس

الاعلام العبري:نتنياهو يحول الاموال لحماس لانه يرغب باستمرار الانفصال بين غزة والضفة وتصعيد امني قادم

مواجهات بيت سيرا

5 اصابات بينها واحدة خطيرة في مواجهات مع الاحتلال في بيت سيرا غرب رام الله

502228M

قناصة الاحتلال تنتشر بكثافة على مشارف الأقصى والمبعدون يؤدون الصلاة على أبوابه

502218C

يديعوت: نتنياهو وقف على تلة صغيرة قبالة غزة وهدد حماس لكن الحركة تفهم وترفع صوتها عالياً

تعويل إسرائيلي على دور مصري وأردني لمنع تفجر الأوضاع