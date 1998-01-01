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مفاجأة سارة من "ماكدونالدز" لعشاق البرغر

الجمعة 08 مارس 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة سارة من "ماكدونالدز" لعشاق البرغر


وكالات / سما /

فاجأت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأميركية عشاق البرغر بمنتج جديد، يستهدف الأشخاص الذين يحبون الرائحة الزكية لشطيرة "تشيز برغر".

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن "ماكدونالدز" طرح شموعا معطرة أطلق عليها اسم "ماكاس ران"، برائحة "تشيز برغر".

وقالت الصحيفة: "يمكن كذلك إضافة رائحة لحم البقر أو البصل أو المخلل أو الجبن، للأشخاص الذين يحبون هذا النوع من الروائح".

وسيكون بإمكان محبي الشموع الاستمتاع برائحة "تشيز برغر" لمدة 30 ساعة في بيوتهم، إذا استخدموا شمعة "ماكدونالدز" الجديدة.

وأثارت الشمعة استغراب بعض الأشخاص الذين قالوا إنهم لا يحبون أن تكون رائحة الطعام مسيطرة على بيوتهم، فيما قال آخرون إنهم كانوا في الحاجة إلى هذه الشموع، على اعتبار أنهم لا يملون الرائحة الطيبة لذلك البرغر.

#ماكدونالدز #البرغر

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