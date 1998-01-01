اعتقال فلسطينيين والاحتلال يشتبه بوجود حدث أمني شمال القطاع

غزة / سما /

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من اعتقال فلسطينيين اثنين، من بين مجموعة تمكنت من اجتياز السياج الإلكتروني شمال قطاع غزة، وألقت عبوات ناسفة قبل عودة بعضهم إلى داخل القطاع.

ووفقا لموقع حدشوت 24 العبري، اعتقال فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من شمال قطاع غزة.

و ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي نشر قوات عسكرية كبيرة في شمال القطاع.

وقالت القناة 13 العبرية، إنه تم نشر قوات عسكرية كبيرة في شمال القطاع؛ بسبب الاشتباه بحادث أمني في المنطقة.

الى ذلك، أوضح موقع حدشوت "24" العبري أن جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط بحثا عن فلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين في محيط قطاع غزة، التمنّع داخل منازلهم وعدم مغادرتها حتى تنتهي اعمال التمشيط.