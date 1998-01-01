كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

وكالات / سما /

نشرت الفنانة السورية كندة علوش مقطع فيديو تضمن مجموعة صور جمعتها بشقيقها، من مراحل عمرية جمعتهما، مع أغنية في الخلفية عن الأخ.

الفنانة السورية كشفت عن تأثرها لتوديعها شقيقها الذي قرر أن يسافر للعمل خارج مصر، بعد أن ظل معها لمدة 4 سنوات، حيث قالت: "مبارح جروب عملو هالڤيديو بالصدفة ماكانو بيعرفو اني مبارح بالذات كنت عم ودع اخي بدورة بعد اكتر من اربع سنين عايش معي بالقاهرة".

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "اتعودت على وجودو جنبي متل الهوا والمي اخي وسندي وأقرب رفيق بحياتي واكتر حدا بيضحكني.. حبيبي الله يوفقك وين ما بتحط رجلك ويعوضك على قد تعبك واجتهادك وطيبتك وإخلاصك".

وكانت كندة علوش قد خضعت مؤخرا لأول جلسة تصوير تجمعها بابنتها "حياة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأم.

الفنانة السورية شاركت جمهورها بصورة من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها وهي تحمل ابنتها على كتفها، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهها.

كندة ظهرت في الجلسة بإطلالة شتوية من تنسيق الإستايلست ياسمين عيسى، وتزينت بمكياج هادئ بلمسات الماكييرة دنيا صدقي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بلمسات مصفف الشعر هيثم دهب.