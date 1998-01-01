  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

الجمعة 08 مارس 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة


لندن/وكالات/

أعربت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن أسفها وحزنها لوفاة الناشطة السويدية (المغنية والعازفة الموسيقية) "ديفينا ليفريني".

وشاركت ديفينا (وهي أم لطفلين) في أسطول الحرية الأخير انطلق العام الماضي (٢٠١٨) من السويد إلى غزة، وكانت من النشطاء القلائل الذين شاركوا في الأسطول من بدايته حتى نهايته، والذي استغرق ما يزيد عن شهرين من الإبحار.

ولقد كانت ديفينا في غاية الحماس للمشاركة في كسر الحصار عن غزة وفِي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وعرفت في أوساط المتضامنين المشاركين في الأسطول بإيمانها الكبير برسالة كسر الحصار عن غزة والحريّة للشعب الفلسطيني وبتعاونها وصبرها ومساهماتها الإعلامية الإيجابية خلال الرحلة.

ونعت اللجنة الراحلة ليفري وتقدمت بخالص التعازي لعائلتها ولكل أصدقائها ولمؤسسات تحالف أسطول الحرية ولكل المتضامنين الذين يعرفونها.

ديفينا ليفريني مع أبنائها
ديفينا ليفريني 1

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف عن تطورات التفاهمات الجارية بين حماس واسرائيل للتوصل إلى التهدئة

بالصور.. الوفد الامني المصري يصل غزة ويزور معبر رفح وهذا ما سيبحثه..

صور.. إطلاق نار من غزة على موقع للجيش الاسرائيلي والاحتلال يرد بالقصف

وفاة مليونير "الألماس" الاسرائيلي أثناء عملية لتكبير عضوه التناسلي!

أبو درينة: لن نستلم الأموال منقوصة ونواجه تحديات كبيرة وصعبة

نتنياهو من الغلاف: اي هجوم من حماس سيتبعه رد مضاعف ومتكرر

بالصور.. اصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس

الأخبار الرئيسية

مصر واسرائيل وحماس

الاعلام العبري:نتنياهو يحول الاموال لحماس لانه يرغب باستمرار الانفصال بين غزة والضفة وتصعيد امني قادم

مواجهات بيت سيرا

5 اصابات بينها واحدة خطيرة في مواجهات مع الاحتلال في بيت سيرا غرب رام الله

502228M

قناصة الاحتلال تنتشر بكثافة على مشارف الأقصى والمبعدون يؤدون الصلاة على أبوابه

502218C

يديعوت: نتنياهو وقف على تلة صغيرة قبالة غزة وهدد حماس لكن الحركة تفهم وترفع صوتها عالياً

تعويل إسرائيلي على دور مصري وأردني لمنع تفجر الأوضاع