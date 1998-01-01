أنشيلوتي: لو كنت مدرباً لـ باريس لقفزت من فوق الجسر !

وكالات / سما /

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نادي نابولي الإيطالي أنه كان سيقفز من فوق الجسر في حالة كان مدرباً لباريس سان جيرمان الفرنسي عقب توديعه دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعاش الفريق الباريسي ليلة حزينة أخرى في التشامبيونزليج إثر الخسارة بنتيجة هدف واحد مقابل 3 على ملعب حديقة الأمراء ضمن إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة، ليودع البطولة مبكراً مرة أخرى، مثلما حدث ضد ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني من قبل.

وقاد صاحب الـ 59 عاماً فريق العاصمة الفرنسية لتحقيق لقب الليج آن من قبل، وسُئل من جانب سكاي سبورت إيطاليا حول خروج سان جيرمان من دوري الأبطال عقب نهاية مباراة البارتينوبي في ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد ريد بول سالزبورج، فقال “كان أمراً لا يُصدق. لا يُصدق”.

وأضاف “إذا كنت على دكة البي إس جي، لا أعرف ماذا كنت سأفعل، ربما العثور على أقرب جسر والقفز من فوقه !”.

يُذكر أنها المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها فريق في العودة في دوري الأبطال رغم خسارته على أرضه في الذهاب بهدفين.