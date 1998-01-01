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ريال مدريد يقدم عرضًا لتوتنهام من أجل ضم بوتشيتينو وكين

الجمعة 08 مارس 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقدم عرضًا لتوتنهام من أجل ضم بوتشيتينو وكين


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن نادي ريال مدريد سيرسل عرضًا لفريق توتنهام هوتسبير من أجل ضم هداف السبيرز هاري كين، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويرغب فريق ريال مدريد في العودة من جديد بعد فترة الانهيار التي ضربت المرينجي في الآونة الأخيرة.

وتعرض ريال مدريد لضربة قاسية بعد خروجه من جميع الألقاب هذا الموسم، بعد اقصائه مندوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي عقب خسارته برباعية، بالإضافة للخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة.

وبالنسبة لمسابقة الدوري الإسباني، فإن ريال مدريد قد أهدر فرصة المنافسة على الليجا، بعد خسارته أمام برشلونة بهدفٍ نظيف، ليرتفع فارق النقاط بينه وبين المتصدر البرسا لـ 12 نقطة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد قرر إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري من تدريب المرينجي.

وأكملت الصحيفة بأن إدارة ريال مدريد تستعد لتقديم عرضًا لنادي توتنهام بشأن التعاقد مع هداف السبيرز هاري كين، والمدرب المميز ماوريسيو بوتشيتينو بمبلغ 145 مليون استرليني.

#ريال مدريد #بوتشيتينو #هاري كين

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