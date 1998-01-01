تاديتش لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

توج دوسان تاديتش نجم فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي مباراته المذهلة ضد ريال مدريد الإسباني بالحصول على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

ولعب النجم الصربي دوراً بارزاً في ترجيح كفة الفريق الهولندي وبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة على حساب البطل التاريخي للتشامبيونزليج بعد سحقه في ملعبه وبين أنصاره برباعية مقابل هدف واحد.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً هدفاً وصنع هدفين ليقود فريق المدرب تن هاج لانتصار تاريخي على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبلوغ دور الـ 8 لدوري الأبطال لأول مرة منذ فترة طويلة جداً.

وأكل أياكس الأخضر واليابس وتفوق عناصره على لاعبي الميرينجي بالطول وبالعرض، ولكن تاديتش كان أبرز عناصر الفريق الزائر، لدرجة أنه حصل على تقييم 10/10 من هو سكورد الموقع الشهير والمختص بالإحصائيات، ثم حصل على العلامة الكاملة مرة أخرى ولكن هذه المرة من جانب صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة، لينضم إلى قائمة مميزة جداً من اللاعبين على رأسها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.