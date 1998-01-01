اتحاد كرة القدم يكرّم موظفاته بمناسبة يوم المرأة

رام الله / سما /

كرّم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في مقره بالرام، ظهر أمس الخميس، بحضور أمين عام الاتحاد يوسف لافي، كافة موظفات اتحاد كرة القدم، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

وفي بداية حديثه هنأ لافي المرأة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص بهذه المناسبة العظيمة على قلب كل إنسان.

وأكد لافي على مدى أهمية دور المرأة في المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات، مشيراً إلى أن المرأة الفلسطينية تمتاز عن جميع نساء العالم بمدى صبرها ومعاناتها نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن أنها تمتلك قوة هائلة في بناء جيل قادر على مواجهة هذه التحديات والصعوبات.

ونوه لافي إلى أن اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يولي أهمية خاصة للمرأة الفلسطينية، حيث منحها نفس الفرصة في استنهاض الرياضية على كافة المستويات ، وهي شريك أساسي في التطور والإنجازات التي حققتها الرياضة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الوطني أو في المحافل الإقليمية والدولية. وفي نهاية حديثه، وجه لافي شكره لكافة موظفات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على العمل الكبير الذي يقمن به داخل منظومة الاتحاد، منوهاً إلى أن الاغلبية من موظفي الاتحاد على مدار العشر سنوات الماضية من العنصر النسوي، وهو ما يدل على دور المرأة في المسيرة الرياضية الفلسطينية.

من جهتها وجهت وديان أحمد مديرة الشؤون الإدارية باتحاد القدم باسم كافة الموظفات شكرها إلى رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب، والأمين العام يوسف لافي، وكافة العاملين في الاتحاد على هذه اللفتة القيّمة التي تعبر عن مدى أهمية دور المرأة الفلسطينية في المجتمع والرياضة بشكل خاص.