فلسطين تعتزم تشكيل رابطة لرياضييها

رام الله / سما /

أعربت "كريستي كوفنتري"، رئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية عن سعادتها اعتزام فلسطين تشكيل رابطة لرياضييها، خلال الفترة المقبلة.

وأبدت "كوفنتري" في رسالة نصية، بعثت بها للجنة الاولمبية الفلسطينية، استعدادها دعم رابطة الرياضيين الفلسطينيين، من أجل ان تقوم بدورها وواجباتها على الساحة المحلية والدولية.

واعتبرت أن الخطوة تصب في مصلحة الرياضة الفلسطينية، وتؤشر الى نهوضها وارتقائها وتلمسها الطريق الصحيح، وحثت الرابطة وأعضاءها ان يرفعوا شعار المبادرة، من خلال المشاركة في المشاريع، التي من شأنها أن تحمي الرياضيين.

ودعت "كوفنتري" الأعضاء إلى التواصل الدائم مع الرياضيين، وبحث احتياجاتهم والاشكاليات، التي قد تمثل عوائق أمامهم. وشددت على أهمية حضور المؤتمرات الدولية الخاصة بالرابطة، والعمل على إحداث فرق في مجتمع الرياضيين.