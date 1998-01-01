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جماهير سان جيرمان تنقلب على الإدارة القطرية

الجمعة 08 مارس 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير سان جيرمان تنقلب على الإدارة القطرية


وكالات / سما /

ثارت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي على القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، على خلفية سياسته الرياضية الفاشلة, التي أدّت لتكرّار مسلسل الخروج الأوروبي طوال السنوات الأخيرة.

وتكبّد نادي العاصمة الفرنسية خسارة مفاجئة، على ملعبه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (1-3), في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليغادر النسخة الحالية من البطولة رغم الفوز ذهابا (2-0).

وأظهر استطلاع رأي أجرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية, أن 73% من جماهير سان جيرمان يرون أن السياسة الرياضية للخليفي أسهمت في فشل الفريق بتحقيق أهدافه خلال السنوات الأخيرة.

كما هاجم فانسينت دوليك الإعلامي بصحيفة "ليكيب"، الخليفي بسبب الإقصاء الأوروبي, قائلا: "حان الوقت ليرحل بعض المتخصصين في الفشل, وأولهم ناصر الخليفي".

ولم تكن جماهير سان جيرمان الناشطة على صفحات التواصل الاجتماعي رحيمة بالإدارة القطرية، إذ حملتها مسؤولية الخيبات الأخيرة، والسخرية اللاذعة التي طالت ناديها من قبل محبي الكرة في العالم.

كذلك لم تخل منشورات المشجعين وتغريداتهم من سخرية لاذعة من الإدارة القطرية لسان جيرمان، بجانب الانتقادات.

#باريس سان جيرمان #الجماهير

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