الاتحاد الفلسطيني: منحة الرئيس للأندية تصل قطاع غزة

رام الله / سما /

أعلن إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن وصول منحة الرئيس إلى قطاع غزة, تمهيدا لتوزيعها على الأندية.

وقال أبو سليم إن شيكات منحة الرئيس وصلت الاتحاد في المحافظات الجنوبية, شاكرا المجلس الأعلى للشباب والرياضة على جهوده في دعم الأندية الغزية.

وأوضح أن منحة الرئيس ستساهم في حل جزء كبير من الأزمة المالية التي تمرّ بها الأندية هذا الموسم, لا سيما أن الكثير من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية.

يشار إلى أن منحة الرئيس تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف دولار لجميع الدرجات, بواقع 25 ألف لكل فريق بالممتازة, و15 ألف للأولى, و5 آلاف للثانية, و3 آلاف للثالثة.