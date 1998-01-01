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5 اصابات بينها واحدة خطيرة في مواجهات مع الاحتلال في بيت سيرا غرب رام الله

الجمعة 08 مارس 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 اصابات بينها واحدة خطيرة في مواجهات مع الاحتلال في بيت سيرا غرب رام الله


رام الله /سما/

أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي والمعدني، وصفت إحداها بأنها خطيرة، في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية مطالبة بالإفراج عن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج، اللذين أعدمهما الاحتلال قبل أيام في كفر نعمة، ولا يزال يحتجز جثمانهما.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية تطالب بالإفراج عن جثماني الشهيدين عنقاوي ودراج، اللذين أعدما مطلع الأسبوع برصاص قوات الاحتلال وأصيب شاب ثالث اعتقله جيش الاحتلال، بداعمي تنفيذ عملية دهس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت بكثافة نحو المواطنين، فتحولت المسيرة إلى مواجهات عنيفة، أمطر فيها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ونجح الشبان في إزالة جزء من السياج العنصري الفاصل الذي ينصبه الاحتلال منذ سنوات على أراضي القرية.

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