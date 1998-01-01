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مستوطنون يطاردون رعاة أغنام في الأغوار الشمالية

الجمعة 08 مارس 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

طارد مستوطنون، اليوم، رعاة أغنام من المراعي المفتوحة في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة "إن المستوطنين طاردوا الرعاة من الأراضي الرعوية في مناطق "شويعر"، و"الفارسية"، و"الحمة".

وفي السياق، قال برهان بشارات، أحد سكان خربة مكحول بالأغوار الشمالية، "إن عددا من المستوطنين حضروا إلى بئر دأبوا على ترميمها منذ وقت في منطقة "العرقوب" القريبة من خربة "السويدة"، وهو ما يخلق تخوفا لدى الرعاة بأن يكون رعيهم بماشيتهم في خطر".

يشار إلى أن المستوطنين يطردون بشكل متكرر، الرعاة من الأراضي الرعوية في مناطق بالأغوار الشمالية.

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