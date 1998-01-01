المقاومة الشعبية: نستغرب استبعاد فصائل المقاومة باجتماعات الوفد المصري بغزة

غزة / سما/

عبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عن استغرابها الشديد لاستبعاد فصائل المقاومة الفلسطينية ومن بينها حركة المقاومة الشعبية في فلسطين من اجتماعات الوفد الامني المصري بغزة.

وقالت الحركة في تصريح صادر عنها، ان عدم مشاركة الكل الفلسطيني وخصوصا فصائل المقاومة لا يخدم الحالة العامة أو أي مسعى لإبرام اي اتفاق مع الاحتلال.

واعتبرت الحركة ان الواجب هو تحقيق الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني على كلمة واحدة في مواجهة كافة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

ودعت الحركة الى لقاء وطني جامع وشامل يجمع كافة اطياف شعبنا لقطع الطريق على اي محاولة لترسيخ الانقسام ولا تؤدي الى تحقيق تطلعات شعبنا.