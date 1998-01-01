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قناصة الاحتلال تنتشر بكثافة على مشارف الأقصى والمبعدون يؤدون الصلاة على أبوابه

الجمعة 08 مارس 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناصة الاحتلال تنتشر بكثافة على مشارف الأقصى والمبعدون يؤدون الصلاة على أبوابه


القدس المحتلة / سما /

أدى أكثر من ٤٠ ألف مصل اليوم صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك .

كما أدى مواطنون من مدينة القدس المحتلة، صلاة الجمعة اليوم في منطقة باب الأسباط بالقرب من مدخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. بعد أن أبعدتهم سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

وكان المقدسيون قد وجهوا دعوات لجمعة كسر المنع من دخول المسجد الاقصى التي فرضتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على عدد من حراس المسجد الاقصى وبعض القيادات الدينية والسياسية.

كما نشرت شرطة الاحتلال القناصة على الشرفات التي تطل على ساحات المسجد الأقصى، مع إعلانها عن تعزيز قواتها في محيط الأقصى تحسبا لاندلاع مواجهات في أعقاب صلاة الجمعة، بسبب قرار سلطات الاحتلال إعادة إغلاق مبنى باب الرحمة.

يبتع ..

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