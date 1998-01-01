يديعوت: نتنياهو وقف على تلة صغيرة قبالة غزة وهدد حماس لكن الحركة تفهم وترفع صوتها عالياً

القدس المحتلة / سما /

وصف ناحوم بارنيع، الكاتب الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ضد حماس واصفاً إياها بـ"التصريحات الانتخابية الفارغة من أي مضمون والتي تفهمها حماس جيدًا.

وقال بارنيع "صعد رئيس الوزراء ووزير الحرب نتنياهو يوم أمس على تلة صغيرة من الرمال في محيط غزة، وبمساعدة من حراس الأمن وصل إلى القمة. وقال "أنا أعلم أن حماس جددت اعتداءاتها في الأيام الأخيرة". "على حماس أن تفهم أن أي تعبير عن العدوان سيقابل بردٍ مزدوجٍ من إسرائيل."

وأضاف الكاتب الإسرائيلي "ليست هناك حاجة لتهديد حماس كي تفهم الأخيرة إسرائيل. حماس تفهم إسرائيل تماما. إنه يفهم أن هذا خطاب انتخابي فارغ، خالٍ من المضمون، مجوّف مثل الفيديو المحرج في عسقلان قبل 13 عاماً، الذي وعد نتنياهو فيه بإزالة نظام حماس. حماس تفهم وترفع صوتها بقوة".

وأوضح الكاتب بيديعوت أن "نشاط حماس الهجومي مستمر على السياج الحدودي منذ عام تقريبا. جربت إسرائيل خلاله أساليب مختلفة لإنهائها: غارات جوية، رشاوٍ مالية، احتواء، ضغط من مصر وقطر، إطلاق النار لتفريق المظاهرات، إطلاق النار الحي. خفضت من بعض الأساليب في جزء من المنطقة لوقت من الزمن، لكن لم تنسف العملية برمتها".

وتابع بارنيع القول "الأمر الذي يتطلب منا تقليل التوقعات، هو أن نتنياهو يريد أن يستمر نظام حماس في غزة، وفي رأيه، هذا هو الشر الأقل. ليس لديه نية لدخول غزة، ودفع أرواح مئات الجنود والتورط في احتلال دموي. ليس لديه نية لتدمير غزة من الجو والتعرض لكارثة سياسية وإنسانية. إنه يفضل الفلسطينيين كما هم، منقسمون، ضعفاء ويائسون".

ووفقا للكاتب "من الأفضل خفض التوقعات على المستوى العسكري أيضًا. الحاجز الذي تبنيه إسرائيل على طول الحدود، تحت الأرض وفوقها، سيزيل خطر الأنفاق، لكنه لن يمنع حماس من التصرف بطرق أخرى. البالونات هي مثال جيد".

وأردف قائلا "لن ننقل الأموال لحماس، يقول بيني جانتس، وتال روسو، جنرال حزب العمل. سننقل الأموال فقط إلى أولئك الذين يستحقونها، فقط إلى أولئك الذين يساهمون في إعادة تأهيل غزة، وليس إلى تسليحها، يعرف جانتس وروسو مشكلة غزة مباشرة، إنهم يعرفون أن مؤسسة الجيش بذلت جهدا كبيرا لمراقبة الأهداف المالية. ومع ذلك، فإن أي تدفق للمال يساعد في النهاية السلطة هناك، حماس. ليس لديهم خيارات أخرى".

"لذا أقترح خفض التوقعات أيضاً من جانتس و روسو. محاولتهم للوقوف على يمين نتنياهو في قضية غزة هي جوفاء مثل نتنياهو. لا تقدم القائمة الزرقاء والبيضاء بديلاً سياسيًا وعسكريًا لنتنياهو. علاوة على ذلك، في كل ما تقوله ولا تقوله حول هذه القضايا، تحاول أن تشبه نتنياهو، لا أن تختلف معه. إنها تقدم سياسة نتنياهو للناخبين، أكثر أو أقل، دون نتنياهو. في النهاية لها جاذبيتها". يقول بارنيع.

وتمم قائلا "بالنسبة لي هذا قليل جدا. في السنوات العشر لنتنياهو، تمتع الإسرائيليون بالاستقرار الاقتصادي، وتراجع نسبي في التهديد الأمني، وتعزيز وضع إسرائيل الدولي. هذه الأشياء تتحدث عنه، من ناحية أخرى، في هذه السنوات، سمم الخطاب الداخلي، قسّم، حرّض وضرب مجموعة مع مجموعة أخرى، أفسد الجهاز العام وأفسد نفسه وعائلته. على هذه الأمور ينبغي أن ينتهي حكمه، لا على الجرعة الشهرية التي تعطيها حماس لنا".