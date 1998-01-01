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وفاة مليونير "الألماس" الاسرائيلي أثناء عملية لتكبير عضوه التناسلي!

الجمعة 08 مارس 2019 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مليونير "الألماس" الاسرائيلي أثناء عملية لتكبير عضوه التناسلي!


وكالات

توفي الملياردير الإسرائيلي البلجيكي، إيهود لاندينو، في باريس، خلال عملية لتكبير عضوه التناسلي.

وذكرت صحيفة "Le Point"، أن العيادة التي أجرى فيها ملياردير "الألماس"، العملية مشهورة بهذه العمليات، لكن الشيء الوحيد الذي أقلق الشرطة هو أن العملية نفذت في المساء بعد وقت من إغلاق العيادة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد أصيب لاندينو (يحمل الجنسية الإسرائيلية والبلجيكية) بالسكتة القلبية عندما حقن بمادة خاصة في قضيبه. وحاول الطبيب إنعاش المريض وإعادة قلبه للحياة لمدة ساعة تقريبا.

وأشارت صحيفة "The Mirror" إلى أن لاندينو حقق ثروة كبيرة من التنقيب وتعدين الألماس في أنغولا والكونغو. وباع ملياردير "الألماس" عام 2015 أغلى ألماسة في العالم سميت "القمر الأزرق"، مقابل 48.4 مليون دولار.

المصدر: روسيا اليوم

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