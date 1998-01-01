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حماس: مصر تواصل الضغط على الاحتلال لتطبيق تفاهمات كسر الحصار

الجمعة 08 مارس 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مصر تواصل الضغط على الاحتلال لتطبيق تفاهمات كسر الحصار


غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن الوفد الأمني المصري الذي يزور غزة يضاعف جهوده لإلزام العدو الصهيوني بتطبيق "تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأكدت الحركة ، على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع،  أن "الوفد المصري الذي يزور قطاع غزة، يقوم بمهامه في حمل مطالب شعبنا الفلسطيني، بدفع الاحتلال استحقاقات التفاهمات الأخيرة".

وشدد القانوع ، على أن "الوفد المصري يضاعف كل جهوده من أجل تجنيب المنطقة أي تصعيد صهيوني"، محملاً الاحتلال مسؤولية تنصله تدريجياً من تطبيق التفاهمات.

وأوضح الناطق باسم حماس، أن مستوطني "غلاف غزة" يدفعون ثمن تنصل حكومة الاحتلال من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة.

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