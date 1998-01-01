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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس المحتلة

الجمعة 08 مارس 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

شنَّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالاتٍ ومداهمات خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفةقدس المحتلة  وال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد توفيق عابد من بلدة كفرذان غرب جنين، على حاجز عسكري قرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة ومساء أمس الخميس، سبعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من البلدة القديمة في القدس المحتلة، هم: عبادة نجيب، ووحيد البكري، ومحمود نجيب، كما اعتقلت الشاب المقدسي فادي عليان، وتم تحويل الأربعة الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء الخميس الطفلين القاصرين عبد الرحمن ضاهر الشرباتي، وايهاب صائب طه من حي قناطر خضير في القدس القديمة المحاذي للمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ نور الدين الرجبي أثناء خروجه من أحد أبواب المسجد الاقصى، وتم اقتياده الى أحد مراكز الاحتلال في القدس القديمة للتحقيق معه.

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