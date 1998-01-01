الشرطة توصي بتوجيه اتهامات لعضو كنيست مقرب من نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أوصت الشرطة الإسرائيلية امس الخميس بتوجيه اتهامات بتقاضي رشاوى للنائب في الكنيست ديفيد بيتان، الذي يُعد مقربا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تجدر الإشارة إلى أن بيتان عضو في حزب "ليكود" اليميني بزعامة نتنياهو.

وحققت الشرطة في أعمال قام بها بيتان في الفترة 2017-2011 التي تولى فيها مناصب بارزة في مدينة ريشون لتسيون، من بينها منصب نائب عمدة المدينة، ولاحقا شغل عضوية البرلمان.

وقالت الشرطة، في بيان، إن تحقيقاتها كشفت أن بيتان، في إطار مهامه العامة المختلفة، تلقى رشاوى نقدية من كيانات خاصة تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل.

وتتضمن الكيانات الخاصة مطورين عقاريين ومقاولين وشركات.

وفي المقابل، استغل سلطاته ونفوذه وصلاته لتغيير قرارات رسمية، ومن تصاريح مختلفة وتخفيض مستحقات على الكيانات للبلديات.

وكان بيتان قال أمس الأول الثلاثاء، تعليقا على تقارير بأن الشرطة ستوصي باتهامه، "من اليوم الأول وهم يقولون ستكون هناك لائحة اتهام برشوة- لماذا إذا تجري التحقيقات؟ لم أتلق شيئا".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الادعاء العام في إسرائيل أنه يعتزم توجيه لائحة اتهام لنتنياهو بتهمة تقاضي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بانتظار عقد جلسة استماع.

وتشهد إسرائيل انتخابات عامة في التاسع من نيسان/أبريل القادم.