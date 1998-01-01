  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة توصي بتوجيه اتهامات لعضو كنيست مقرب من نتنياهو

الجمعة 08 مارس 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توصي بتوجيه اتهامات لعضو كنيست مقرب من نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 أوصت الشرطة الإسرائيلية امس الخميس بتوجيه اتهامات بتقاضي رشاوى للنائب في الكنيست ديفيد بيتان، الذي يُعد مقربا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تجدر الإشارة إلى أن بيتان عضو في حزب "ليكود" اليميني بزعامة نتنياهو.

وحققت الشرطة في أعمال قام بها بيتان في الفترة 2017-2011 التي تولى فيها مناصب بارزة في مدينة ريشون لتسيون، من بينها منصب نائب عمدة المدينة، ولاحقا شغل عضوية البرلمان.

وقالت الشرطة، في بيان، إن تحقيقاتها كشفت أن بيتان، في إطار مهامه العامة المختلفة، تلقى رشاوى نقدية من كيانات خاصة تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل.

وتتضمن الكيانات الخاصة مطورين عقاريين ومقاولين وشركات.

وفي المقابل، استغل سلطاته ونفوذه وصلاته لتغيير قرارات رسمية، ومن تصاريح مختلفة وتخفيض مستحقات على الكيانات للبلديات.

وكان بيتان قال أمس الأول الثلاثاء، تعليقا على تقارير بأن الشرطة ستوصي باتهامه، "من اليوم الأول وهم يقولون ستكون هناك لائحة اتهام برشوة- لماذا إذا تجري التحقيقات؟ لم أتلق شيئا".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الادعاء العام في إسرائيل أنه يعتزم توجيه لائحة اتهام لنتنياهو بتهمة تقاضي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بانتظار عقد جلسة استماع.

وتشهد إسرائيل انتخابات عامة في التاسع من نيسان/أبريل القادم.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. الوفد الامني المصري يصل غزة ويزور معبر رفح وهذا ما سيبحثه..

الشعبية: فرض الجهات المسؤولة في غزة مزيدا من الضرائب تضرب صميم مجتمع المقاومة

قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة

الاحتلال يزعم: الكشف عن خلية لحماس من غزة تعمل على تجنيد الفلسطينيين في الضفة

طائر "يفجر" طائرة عسكرية أميركية بـ200 مليون دولار

أينشتاين كان يفضّل «الشعور بالحرج» على تعلّم اللغة العبرية

عملاق برازيلي يتحدى هالك الإيراني: سأفصل رأسك عن جسمك

الأخبار الرئيسية

حركة فتح ترشّح اشتية لرئاسة الحكومة الفلسطينية

غزة: استعدادات للمشاركة في"جمعة المرأة الفلسطينية" ضمن مسيرات العودة

حماس

"كان" العبرية تكشف عن تطورات التفاهمات الجارية بين حماس واسرائيل للتوصل إلى التهدئة

ابو درينة

أبو درينة: لن نستلم الأموال منقوصة ونواجه تحديات كبيرة وصعبة وهناك خطوط حمراء لقضيتنا

موقع

بالصور.. إطلاق نار من غزة على موقع للجيش الاسرائيلي والاحتلال يرد بالقصف