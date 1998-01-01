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غزة: استعدادات للمشاركة في"جمعة المرأة الفلسطينية" ضمن مسيرات العودة

الجمعة 08 مارس 2019 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في"جمعة المرأة الفلسطينية" ضمن مسيرات العودة


غزة / سما /

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في "جمعة المرأة الفلسطينية " ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.


ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار , الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية " الذي يوافق يوم المرأة العالمي، وذلك احتفاء وتقديرا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء لنضالاتها.

ودعت الهيئة الى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعم وإسناد لهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم.

بدورها دعت حركة حماس، "جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة، لمنع محاولات فرض الوقائع التي تمس بمكانته الإسلامية والتاريخية، وكسر إجراءات الاحتلال فيه".

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