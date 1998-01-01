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اتصالات أردنية إسرائيلية بشأن "باب الرحمة"

الجمعة 08 مارس 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات أردنية إسرائيلية بشأن "باب الرحمة"


رام الله / سما /

أكد مصدر رسمي اردني أن الحكومة الاردنية مستمرة في إجراء اتصالات وتحركات دبلوماسية مكثفة مع السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل حماية مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.
واوضح المصدر لـ”صحيفة الغد”، أن الإجراءات الأردنية المتبعة حاليا، تتمحور حول حل الأزمة على اساس احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في باب الرحمة.
وأكد معارضة الحكومة الاردنية لمطالبات إسرائيل باغلاق باب الرحمة الذي أعاد المصلون فتحه قبل أسبوع، بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال منذ 16 عاما.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحدثت، عن وجود اتصالات أردنية إسرائيلية بخصوص باب الرحمة.
وقالت الصحيفة إن الأردن طلب أن تبدأ ترميمات في باب الرحمة والمصلى التي ستحتاج وقتا طويلا، في حين يطلب الاحتلال أن يتم إغلاق باب الرحمة أولا لفترة قصيرة كي تثبت إسرائيل “سيادتها” ثم تبدأ الترميمات، مضيفة أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن.

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