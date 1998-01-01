طقس فلسطين : ارتفاع درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.