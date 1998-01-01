  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة 08 مارس 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع درجات الحرارة


رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. الوفد الامني المصري يصل غزة ويزور معبر رفح وهذا ما سيبحثه..

الشعبية: فرض الجهات المسؤولة في غزة مزيدا من الضرائب تضرب صميم مجتمع المقاومة

قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة

الاحتلال يزعم: الكشف عن خلية لحماس من غزة تعمل على تجنيد الفلسطينيين في الضفة

طائر "يفجر" طائرة عسكرية أميركية بـ200 مليون دولار

أينشتاين كان يفضّل «الشعور بالحرج» على تعلّم اللغة العبرية

عملاق برازيلي يتحدى هالك الإيراني: سأفصل رأسك عن جسمك

الأخبار الرئيسية

حركة فتح ترشّح اشتية لرئاسة الحكومة الفلسطينية

غزة: استعدادات للمشاركة في"جمعة المرأة الفلسطينية" ضمن مسيرات العودة

حماس

"كان" العبرية تكشف عن تطورات التفاهمات الجارية بين حماس واسرائيل للتوصل إلى التهدئة

ابو درينة

أبو درينة: لن نستلم الأموال منقوصة ونواجه تحديات كبيرة وصعبة وهناك خطوط حمراء لقضيتنا

موقع

بالصور.. إطلاق نار من غزة على موقع للجيش الاسرائيلي والاحتلال يرد بالقصف