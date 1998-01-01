التجمع الصحفي الديمقراطي يعقب على محاولة وصف "الاقصى" بالارهاب

غزة / سما /

أكد التجمع الصحفي الديمقراطي، اليوم الخميس، أن "محاولة وصف فضائية الأقصى" بالإرهاب"، قرار سياسي بامتياز هدفه تغييب صوت من أصوات المقاومة المنحازة لقضايا ومصالح الشعب الفلسطيني، وهو بمثابة قمع للحريات الصحفية في نقل الصورة وتغطية ما يحدث بكل مصداقية وشفافية".

وطالب التجمع في بيان له، كل الإعلاميين والفضائيات الفلسطينية والعربية إلى أوسع حملة تضامن مع فضائية الأقصى لمواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر بحق الإعلام الفلسطيني.

ودعا التجمع، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الى إدانة هذه الجريمة المستمرة بحق الاعلام الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وعدم افلاتهم من العقاب.

وأشاد "التجمع" بالموقف الوطني والتفاف الجماهير خلف نهج المقاومة والممانعة، وكذلك حالة التضامن الفلسطينية من قبل المؤسسات الوطنية.