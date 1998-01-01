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بالصور.. اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس

الخميس 07 مارس 2019 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس


غزة / سما /

أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي،  مساء اليوم الخميس، خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن 3 من المواطنين اصيبوا بجراح مختلفة خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وبدا الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي بمخيم العودة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما اشعل الشبان الاطارات المطاطية في مخيم العودة، بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس.

وطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة خانيونس.

الى ذلك، قال موقع حدشوت 24 العبري، إن عشرات العبوات والقنابل الأنبوبية ألقيت نحو قوات الجيش قبل قليل على حدود قطاع غزة.

يتبع...

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