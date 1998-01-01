الخليل: الاحتلال يهدم خيام ويعتقل 3 مواطنين بمسافر يطا

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، ٥ خيام سكنية اصافة لـ ٣ خيام يتم استخدامهم كحظائر للأغنام كما تم اعتقال ٣ رعاة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، ان الهدم والمصادرة استهدف ٣ تجمعات سكانية، ففي الفخيت، تم مصادرة خيمة المواطن إسماعيل العدرة والتي يستخدمها للسكن مع اسرته.

وأضاف العمور، وفي تجمع المجاز، تم مصادرة خيمة المواطن عيسى النعامين والتي يستخدمها كمسكن، وتم مصادرة حظيرة أغنامه.

وفي تجمع دقيقة شرقي عرب الكعابنة وام الخير، صادر الاحتلال ٣ خيام سكنية وحظيرة اغنام للمواطن ابرهيم عليان عوض.

وقال العمور:" خلال ذلك قام جنود الاحتلال باعتقال مالك لهريني وعلي زين وعايد الشواهين أثناء رعيهم للمواشي بخربة المشخا بالاتجاه الشرقي لقرية تواني جنوب الخليل".