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حفل تكريم لموظفات محافظة نابلس

الخميس 07 مارس 2019 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفل تكريم لموظفات محافظة نابلس


نابلس / سما /

كرّم إبراهيم رمضان محافظ نابلس، اليوم الخميس، موظفات المحافظة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، تقديراً لجهودهن في العمل.

واقيم الحفل بتنسيق من دائرة المرأة والطفل، وقد افتتحته مديرة دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة، منى مقبول، معربة عن شكرها وتقديرها للمحافظ ولكل من ساهم في إنجاح هذا الاحتفال.

في السياق،  هنأ رمضان الموظفات بحلول يوم المرأة العالمي، مؤكداً على دور المرأة الفاعل في كافة ميادين الحياة.

ولفت محافظ نابلس إلى أن المرأة الفلسطينية أثبتت، في كل الأوقات، قدرتها العالية على تحمل المصاعب والنجاح برغم كل التحديات.

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