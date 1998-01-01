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الرئيس يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي

الخميس 07 مارس 2019 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي


رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، المرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي، لافتا إلى أن المرأة تقف جنبا إلى جنب مع الرجل في معركة التحرير والبناء.

وأشاد الرئيس بدور المرأة الفلسطينية ونضالاتها وإنجازاتها ودورها البطولي في مسيرة الثورة والنضال الفلسطيني المتواصل من أجل الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وما قدمته من تضحيات وحققته من إنجازات وسطرته من بطولات نفتخر بها.

وقال: في هذا اليوم ننحني إجلالاً وإكراما لأرواح الشهيدات الماجدات، ونتوجه بالتحية للأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الذي لم يميز يوماً في استهدافه وجرائمه بين نساء ورجال.

وأشار الرئيس عباس إلى أن المرأة الفلسطينية حققت الانجازات العظيمة التي نفتخر بها، والتي أكدت من خلالها قدرتها الكبيرة على القيادة والابداع والتميز في المجالات كافة دون استثناء.

#الرئيس عباس #يوم المراة #فلسطين

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