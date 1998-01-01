  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تشيد بكفاح المرأة الفلسطينية

الخميس 07 مارس 2019 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تشيد بكفاح المرأة الفلسطينية


القاهرة /سما/

أشادت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بكفاح المرأة الفلسطينية والنساء المقدسيات اللواتي يتعرضن إلى التطهير العرقي بشكل يومي، وحيّت المعتقلات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال.

وقال سعيد أبو علي الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي، نتقدم بتحية التقدير والاعتزاز بالمرأة العربية في اليوم العالمي للمرأة وذلك احتراماً لها ولدورها ونضالاتها وانجازاتها على امتداد الوطن العربي الكبير، موجها التحية الخاصة للمرأة الفلسطينية وكفاحها البطولي على امتداد مسيرة الثورة والنضال الفلسطيني المتواصلة من أجل الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وما قدمته المرأة الفلسطينية التي تشارك على قدم المساواة بهذه المسيرة الطويلة من تضحيات وما حققته من انجازات وسطرته من بطولات تفخر بها الامة.

وأضاف: ان هذه المشاركة المميزة قدرة وصموداً وعطاءً وتضحيةً، دوراً ومسؤولية، وما قدمته من نماذج عظيمة لا حصر لها في مختلف ميادين البقاء وتجذير الهوية والنضال والبناء الوطني، تلخص بجدارة التاريخ البطولي لكفاح الشعب الفلسطيني .

وقال الامين العام المساعد، إنه في هذا اليوم ننحني اجلالاً لأرواح الشهيدات الماجدات نتوجه بالتحية للأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال  الذي لم يميز يوماً في استهدافه وجرائمه بين النساء والرجال، كما وجه بالتحية في هذا اليوم للأمهات والصغيرات والجريحات، والاسيرات المعبرات ليس فقط عن صلابة الشعب وارادة المرأة الفلسطينية بل كل ابناء واجيال الشعب الفلسطيني وضمير الامة العربية  .

وتابع: إنه في هذا اليوم العالمي للمرأة نذكر العالم بدوله ومنظماته وهيأته بالأسيرات الفلسطينيات وبالمرأة الفلسطينية التي تعاني كما يعاني شعبها فظائع الاحتلال وجرائمه منذ عقود بحقوقهن ومسؤولية العالم تجاههن، مؤكدا ان كل هذه الجرائم التي تستوجب المساءلة الدولية وكل هذه المعاناة المريرة التي وان تعايش معها العالم الحر مفرطا بقيمه وقوانينه وقراراته لن تثني شعب فلسطين ونساء فلسطين عن مواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال لينعم ابناؤهن بالكرامة والحرية في وطن حر ودولة مستقلة وعاصمتها القدس هكذا هن وهكذا يربين ابناءهن جيلاً بعد جيل، موجها كل التحية والاعتزاز لحارسات نار فلسطين الابدية نساء فلسطين.

#الجامعة العربية #النساء #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول"

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع

إبعاد "القائمة الموحدة" عن انتخابات الكنيست لهذا السبب

عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

أينشتاين كان يفضّل «الشعور بالحرج» على تعلّم اللغة العبرية

بالصور.. 5 اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

الأخبار الرئيسية

موقع

بالصور.. إطلاق نار من غزة على موقع للجيش الاسرائيلي والاحتلال يرد بالقصف

الوفد المصري

بالصور.. الوفد الامني المصري يصل غزة ويزور معبر رفح وهذا ما سيبحثه..

الاحتلال يزعم: الكشف عن خلية لحماس من غزة تعمل على تجنيد الفلسطينيين في الضفة

11

صور: هنية يستقبل حنا ناصر.. الحية: جاهزون للذهاب الآن لانتخابات تشريعية ورئاسية

الشعبية: فرض الجهات المسؤولة في غزة مزيدا من الضرائب تضرب صميم مجتمع المقاومة