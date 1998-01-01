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سلفيت: القبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة

الخميس 07 مارس 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: القبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة


سلفيت / سما /

ألقت الشرطة بالتعاون مع الأمن الوقائي، مساء اليوم الخميس،  القبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفه في بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توفرت لدى فرع مكافحة المخدرات بشرطة سلفيت وبالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، بوجود شخصان يقومان بتداول نقود مزيفة ، تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات وألقت القبض عليهما وضبطت بحوزتهما 1600 شيكل من فئة 200 شيكل، يشتبه بكونها مزيفة .

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات التي ضبطت بحوزتهما من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهما اصولا .

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