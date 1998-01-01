سلفيت: القبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة

سلفيت / سما /

ألقت الشرطة بالتعاون مع الأمن الوقائي، مساء اليوم الخميس، القبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفه في بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توفرت لدى فرع مكافحة المخدرات بشرطة سلفيت وبالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، بوجود شخصان يقومان بتداول نقود مزيفة ، تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات وألقت القبض عليهما وضبطت بحوزتهما 1600 شيكل من فئة 200 شيكل، يشتبه بكونها مزيفة .

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات التي ضبطت بحوزتهما من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهما اصولا .