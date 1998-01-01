فتح: الانتخابات هي الطريق الأسهل والأسرع للخروج من عتمة الانقسام

غزة / سما/

قال عاطف ابو سيف الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، اليوم الخميس، إن حركته تتمنى أن تنجح مهمة لجنة الانتخابات في غزة لإجراء الانتخابات.

وفي تعقيب على وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية لغزة، قال: إن حركة فتح تؤمن أن الانتخابات الطريق الأسهل والأسرع للخروج من عتمة الانقسام، بعد انسداد أفق المصالحة إثر رفض حماس تنفيذ اتفاق عام 2017.

وأضاف: يتعين على حماس تغليب المصلحة الوطنية وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات.، مستطردا "يجب أن تكون أولويتنا تحقيق مصالحة مع بعضنا، وليس البحث عن مصالحة مع الاحتلال".

وأكد الناطق باسم فتح أن المواطن صاحب القرار النهائي وهو أساس كل السلطات.