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برلين تحاكم 3 نشطاء من الـ "BDS" الدولية أحدهم من غزة

الخميس 07 مارس 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلين تحاكم 3 نشطاء من الـ "BDS" الدولية أحدهم من غزة


غزة / سما/

استنكرت حملة المقاطعة في فلسطين ، اليوم الخميس،  محاكمة ثلاثة نشطاء دوليين أحدهم من قطاع غزة ينشطون في حركة المقاطعة الدولية في العاصمة الألمانية برلين.

واعتبرت الحملة في بيانها،  أن هذه المحاكمة تأتي في سياق العجز الدولي وعدم احترام معايير حرية التعبير عن الرأي والاحتجاجات السلمية للتعبير عن المواقف المختلفة، والتي كفلتها كل المواثيق والشرائع الدولية. ومحاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة الفاشية لدولة الاحتلال العنصرية، وللتغطية على جرائمها اليومية بحق شعبنا الفلسطيني.

و تقدمت الحملة بالتحية للنشطاء الثلاثة وعلى رأسهم الناشط الفلسطيني ماجد أبو سلامة لإصرارهم وتمسكهم بعدالة القضية الفلسطينية وإيصال صوتها في كل الأنشطة والمحافل الدولية والعمل على فضح جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني فإنها طالبت المحكمة الألمانية بمحاكمة عضو الكنيست الإسرائيلي أليزا لافي لضلوعها ودورها في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.

وكان النشطاء الثلاثة، ماجد أبو سلامة وروني باركان وستافيت سيناي، قد اعتراضوا حديث عضو الكنيست الإسرائيلي أليزا لافي خلال حديثها في ندوة بجامعة هومبولت، حول دور إسرائيل كملاذ لحقوق المثليين، منددين بدعمها للحرب على قطاع غزة عام 2014.

#حملة مقاطعة اسرائيل #BDS #قطاع غزة

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