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إدانة 3 من جنود الاحتلال نكلّوا باسرى فلسطينيين

الخميس 07 مارس 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة 3 من جنود الاحتلال نكلّوا باسرى فلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

أدين ثلاثة جنود إسرائيليين، اليوم الخميس، من كتيبة "نيتساح يهودا"، بالتنكيل وإساءة معاملة فلسطينيين في ظروف خطيرة، وستقام جلسة النطق بالحكم على الجنود الثلاثة، الأحد في المحكمة العسكرية الإسرائيلية في يافا.

وكانوا الجنود الثلاثة قد اعتدوا  بعنف على أب وابنه، بعد أن اتهموا بتقديم المساعدة للمطارد عاصم البرغوثي، الذي قتل جنديين، في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "جفعات أساف"، قرب رام الله.

ووفقا للصفقة التي وقّع عليها الجنود مع النيابة العسكرية قبل أسبوع، فمن المتوقع أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر ونصف.

وأفادت مصادر إسرائيلية، أن محاكمة جنديين آخرين، متورطين في ذات القضية، ما زالت في مرحلة عرض الإثباتات.

وقدمت النيابة العسكرية مؤخرا، لائحة اتهام بحق خمسة جنود من كتيبة "نيتساح يهودا"، التابعة للواء المُشاة "كفير".

وبحسب لائحة الاتهام، أن الجنود الخمسة، قاموا بضرب معتقلين فلسطينيين كانوا مكبّلين ومعصوبي الأعين، بالصفعات واللكمات وأدوات غير حادة، ما أسفر عن إصاباتهم بكدمات شديدة.

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