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مقتل جندي مصري و3 مسلحين في الشيخ زويّد

الخميس 07 مارس 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي مصري و3 مسلحين في الشيخ زويّد


القاهرة /سما/

أعلنت قوى الأمن المصرية، اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة آخرين، ومقتل ثلاثة مسلحين في هجوم استهدف أحد الأكمنة العسكرية في الشيخ زويّد.

وافادت مصادر إعلامية في القاهرة، أن "قوات الامن المصري بمدينة الشيخ زويد أحبطت هجوما مسلحا على كمين الشلاّق بقرية الشلاق، غرب مدينة الشيخ زويد اليوم الخميس".

وأضافت نقلا عن مصادر أمنية: أن أشتبكات عنيفة اندلعت تمكنت خلالها القوات من تصفية ثلاثة من المهاجمين وفرار باقي المسلحين من محيط الكمين، بينما أستشهد مجند من قوة الكمين يدعى محمد مصطفى عبد الحميد، واصيب مجندان آخران بأعيرة نارية وتم نقل المصابين الى المستشفى العسكري بالعريش".

وأعلنت قوى الأمن المصرية حالة الطوارئ القصوى وشرعت بملاحقة المسلحين الفارّين.

#مصر #مقتل

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